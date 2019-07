Une émission éclectique sur la musique à Londres avec une partie des musiciens issus directement ou indirectement de l’immigration. Avec des racines libanaises, japonaises, caribéennes, indiennes, africaines qui se retrouvent dans leurs textes et leur musique. Le reste fait également écho aux banlieues prolétaires de Londres (Bromley, Tottenham, Bromley, North London) et aux musiciens voyageurs qui s’exportent hors de l’ex-empire britannique.

Après un épisode sur les Swinging Sixties et un épisode sur la musique électronique londonienne, il était temps temps qu’on traite la capitale anglaise comme une ville comme les autres. Même si on dessine sur cet épisode, une thématique fortement influencée par l’immigration. Une sorte d’épisode super bonus suite à notre cycle sur la banlieue parisienne et notre prise de pouvoir sur l’Apéro de Radio Campus Paris avec notamment un entretien avec Yerim Sar, où l’on avait parlé des banlieues parisiennes et londoniennes.

La musique à Londres

Skepta – Shutdown

Techno Animal – Cruise Mode 101

Mount Kimbie – Break Well

Dr Zeus vs DJ Sanj – Uddeh Mitrean De

Ms. Dynamite – Dy-na-mi-tee

Disco Inferno – New Clothes For The New World

Damon Albarn – Saturn

Kero Kero Bonito – Trampoline

Charli XCX – Trophy

New Musik – Hunting

Skream – Midnight Request Line

Orbital – P.E.T.R.O.L.

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot, Antonin Rey, Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Générique réalisé par Antonin Rey. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Photo : Tate Modern © AshLM