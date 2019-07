L’Apéro Bulle // Mappemonde reçoit Yerim Sar // 04.07.19

Pour finir son cycle sur la banlieue parisienne, Mappemonde reçoit Yerim Sar, journaliste hip hop chez Mouv’ et Vice, pour parler de l’influence de la banlieue sur la scène musicale de Paris et Londres.

Pendant tout le mois de juillet, l’Apéro de Radio Campus Paris se délocalise au Poisson Lune, le bar éphémère situé sur le parvis du Palais de la Porte Dorée. On appelle ça les Apéros Bulle ! Chaque jeudi, une émission différente prend les rênes de l’Apéro et propose un DJ set endiablé jusqu’à la fermeture. Des fois, il y a des concerts mais c’est souvent une surprise. Cette fois-ci c’était Mappemonde, mais le 11 juillet ce sera au tour d’Histoires de, puis le 18 juillet avec un DJ set de Lâcher Les Chiens et enfin fin de tournée le 25 juillet avec Hemisphere Sound.

Proposé dans le cadre de l’exposition Paris – Londres, Music Migrations (1962 -1989), l’idée de cette émission était d’aller plus loin, d’aller au delà des limites chronologiques. Et plus loin géographiquement, en banlieue, loin du centre, là où tout est censé se passer. On en a parlé avec Yerim Sar.

Sommaire de l’Apéro Bulle avec Yerim Sar

Entretien avec Yerim Sar : Paris

Chronique de Sylvain Pinot sur le broken beat , style né dans l’ouest de Londres

, style né dans l’ouest de Londres Entretien avec Yerim Sar : Londres

Christophe Da Cunha avec une chronique surprise <3

<3 Présentation du DJ Set de Mappemonde

Tracklist de l’Apéro Bulle

Koba LaD – RR 91 (feat. Niska)

Skepta – Gangsta – Ignorance is Bliss – 2019

Mohammed Lamouri & Group Mostla – Rire Anti

Présentation & Web : Thomas Guillot // Co-interview : Léo Vesco // Chronique : Sylvain Pinot, Christophe Da Cunha // réalisation : Tiphaine Albessard // Coordination : Alex Delbot // Photo : Christophe Da Cunha