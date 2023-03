Cette semaine, c’est Austin, Texas. Capitale du grand état du sud des Etats-Unis, c’est la patrie de plusieurs grands artistes très chers à Mappemonde. On y retrouve bien sûr une scène rap coriace, de Danny Brown (originaire de Detroit mais vivant à Austin) à Brockampton, mais c’est surtout à DJ Screw que l’on pense beaucoup, immense artiste inventeur de la technique du « chopped and screwed« , et à qui le rap contemporain doit beaucoup.

Austin est aussi la maison mère d’un des groupe d’ambient/drone les plus révéré de ces 20 dernières années, Stars of the Lid. Aujourd’hui en sommeil, on peut toutefois dire que le groupe a eu une influence incalculable à l’échelle mondiale. Et on ne peut pas se quitter sans évoquer The 13th Floor Elevators, groupe de rock psychédélique/garage incontournable des années 60. C’est la première fois que Mappemonde se rend au Texas, mais on y reviendra forcément, peut-être à l’occasion du tour des Etats-Unis amorcé avec notre invité star Marin (dont vous pouvez retrouver les derniers passage à Washington DC ou en Arizona).

La musique de Austin

The 13th Floor Elevators - You’re Gonna Miss Me Sun Araw - Deep Cover Brockhampton - Junky MDC - Corporate Deathburger Stars of the Lid - Dungtitler (In a Major) Bloodz Boi, Claire Rousay, More Eaze - Overcast DJ Screw - Sailin Da South American Analog Set - Million Young C418 - Minecraft

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Austin skyline, Austin Texas © LoneStarMike.