Pour cette émission Marin était de retour en studio avec nous et qui dit Marin dit état Américain (lors de son dernier passage on était allé au New Jersey). Direction le sud-ouest des States pour une émission sur la musique de l’Arizona. On plonge dans le Wild West, chapeau de cowboy, santiags et t-shirt aigle sur le dos pour s’intéresser à la musique de l’état, qui comporte quelques grandes métropoles très actives musicalement comme Phoenix ou Tucson.

Qui dit émission avec Marin dit aussi un peu de pop-lofi et de midwest emo dans la playlist, on rajoute à ça un peu de hip hop, de la free folk qui danse la Lambada, un moustachu baroque, un peu de psychédélisme pour s’assoupir sous le cagnard, et un peu de jazz culte histoire de ne froisser personne.

La musique d’Arizona

AJJ - Mega Guillotine 2020 ADR - Desire profile Carissa's Wierd - Ignorant piece of shit Lee Hazlewood & Nancy Sinatra - Some velvet morning Sun City Girls - The shining path Mello Music Group - Celebrity reduction prayer The Myrrors - Dome house music Trees Speak - Steckdose Charlie Mingus - Myself when I am real

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : centre ville de Phoenix, Arizona © SelfGamer.