Cela faisait un peu trop longtemps qu’il n’était pas venu nous rendre visite pour nous parler de jeunes post-ado en souffrance dans leurs garages. Vous l’aurez compris, c’est le retour de la série d’émissions de Mappemonde aussi palpitante que les 35 saisons d’Amour, Gloire et Beauté, nous revoilà parti avec Marin pour continuer en sa compagnie la visite des différents états Américains.

Après le New Jersey, l’Arizona et le Massachusetts, on part donc à Washington ! Pas la ville, qu’on a visité mais dont le podcast s’est un peu perdu en route, mais bien l’état. On y trouve des grandes villes, et notamment Seattle connu pour sa scène grunge et le label Sub pop, mais aussi Spokane ou Olympia (ville dans laquelle on s’est engagé à revenir prochainement pour s’intéresser à sa scène post-hardcore 90’s).

Au programme, Marin oblige on remplit notre quota de jeunes post-ados dépressifs qui étalent leur mal-être sur fonds de rock lo-fi fragile et écorché, on creuse la fragilité pop ralenti et slowcore, on fait un détour par des vieux routiers de la scène hip hop sous des nouveaux alias, on en profite pour parler musique de jeux vidéos et chiptune, retour dans les garages dépressifs des suburbs pour du post-hardcore à fleur de peau, et on termine sur un peu de folk et un retour à la case départ avec du rock lo-fi très 90’s.

La musique de Washington

Car Seat Headrest - Sober to Death Low - Immune The Microphones - The Glow, Pt. 2 Shabazz Palaces - Swerve Lena Raine - Resurrections Unwound - Look a ghost The Moondoggies - Old Hound Beat Happening - Godsend

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Seattle, Washington © Daniel Schwen.