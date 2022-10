Le Lobby : Paloma, vive la Reine ! / 11.10.2022

C’est le retour du Lobby, le rendez-vous LGBTI+ de Radio Campus Paris ! Et pour couronner le tout, l’équipe reçoit la drag queen Paloma…

L’équipe du Lobby est de nouveau au rendez-vous pour une quatrième saison. Et pour inaugurer l’année, c’est une Reine qui vient s’installer dans nos studios. Paloma, la gagnante de la première saison de Drag Race France est avec nous pendant une heure, pour une émission référencée, cartoonesque et farmerienne. Avec elle nous avons parlé de sa passion de Fanny Ardent, de Nicky Doll, des TERFs, du service public et même de Valérie Lemercier.

Les Disques du Lobby

Cette année, Les Disques du Lobby, c’est une chronique, un·e invité·e en live et une interview. Et c’est l’artiste transgenre Vikken qui ouvre la danse, et qui interprête son titre bouleversant Pour une amie.

Présentation : Colin Gruel et Victor Samoth-Panetti — Réalisation : Margot Page et Swann Blanchet — Chroniques : Ixpé, Olga Volfson, Margot Michel et Zoé Neboit — Réseaux sociaux : Olga Volfson