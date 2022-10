Le 23 septembre, on est officiellement passés en automne, mais c’était aussi la journée internationale de la visibilité Bi et Zoé, notre déléguée du lobby bi a des choses à nous dire à cette occasion…

Si la cishétérosexualité et le lobby LGBTQIA étaient à l’Assemblée nationale, les Bi-e-s seraient un peu comme le MoDem (vous savez le parti de François Bayrou). Ni de droite, ni de gauche mais quand même plutôt à droite. Toujours suspectés d’une trahison qui les feraient passer d’une des deux chaises sur lesquelles leur cul est perpétuellement coincé. Je vous vois venir avec vos petits sourires en coin ! Vous vous dites : encore une chronique de Zoé où elle va essayer de nous faire pleurer sur le sort des bis, sous couvert d’autodérision et des métaphores douteuses. Oui, c’est à peu près ce que je compte faire, parce que c’est ce que je sais faire de mieux.

Et aujourd’hui, j’aimerais vous parler de Cardi B, de queerbaiting et de quelque chose que j’ai envie d’appeler la mise en scène obligatoire de la sexualité des bi. Il y a quelques semaines, Cardi est épinglée dans un tweet comme faisant partie de « ces célébrités qui ont fait leur coming out bi, mais qui n’ont jamais daté quelqu’un du même genre », aux côtés des infamous Harry Styles, Billie Eilish et Lady Gaga. Des stars qu’on accuse assez souvent de queerbaiting, c’est-à-dire pour celleux qui n’auraient pas la ref, de jouer des codes queer pour attirer le public arc-en-ciel, et ce, en laissant planer le doute sur leur orientation et leur identité. Une bonne petite technique capitaliste en somme. Ce à quoi, Cardi répond : “Je bouffais des bitches avant ta naissance. Désolée de pas avoir des photos dans mon tel pour te le montrer”.

I ate bitches out before you was born …..Sorry I don’t have razr phone pics to prove it to you 😅😅 https://t.co/S9mm4yesDU — Cardi B (@iamcardib) September 19, 2022

Et, je crois que la question qu’il faut se poser, c’est pas, « Cardi mérite-elle son nom ou devrait-elle être renommée Cardi hétéra ? » Parce que, contrairement à Harry Styles, par exemple, dont on se méfie un peu plus chaque jour qui passe où il ne revendique pas sa queerness tout en portant des jupes et du makeup, Cardi B a déjà plusieurs fois publiquement outé sa bisexualité. Du coup, moi je me demande : est-ce que Cardi a eu honte ? S’est-elle sentie obligée de parler de sa vie sexuelle au risque de passer pour une imposteuse ?

Ce qui m’amène à ce que je veux démontrer. On exige souvent des bis de faire leur preuve en exposant leur intimité, faire son coming out ne suffit plus. Tu aimes brouter du minou ? Prouve-le ! Dis-le ! Montre une photo si possible ! A mon avis, ça va de pair avec une forme d’hypersexualisation des personnes bis, où ça va de soi qu’iels sont des casanovas insatiables, sinon c’est pas des vrai-e-s. (Casanova, une bi icon d’ailleurs). Bon, au fond j’en sais rien, et j’ai l’impression que ma chronique commence à partir dans tous les sens. Mais qu’on le dise : le queerbaiting c’est un vrai problème mais la suspicion qu’on fait souvent planer sur les bis, s’en est un autre. Comme disais l’autre, d’ailleurs, il faut reconnaître son ennemi, et l’ennemi pour moi ne se trouve pas dedans, mais de l’autre côté de l’arc-en-ciel.

Chronique : Zoé Neboit