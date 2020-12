Le Lobby // La lutte contre le VIH avec Fred Colby & l’Europe face aux LGBTphobies avec l’EL*C

Ce soir, Le Lobby le militant gay et séropositif Fred Colby à l’occasion de la parution de son récit « T’as pas le Sida, j’espère ?! ». En seconde partie, on se demandera ce que peut l’Union Européenne face aux LGBTIphobies avec Silvia Casalino et Ilaria Todde de l’EuroCentralAsian Lesbian* Community.

Chaque 1er décembre, c’est la journée mondiale de lutte contre le VIH. Une journée bien particulière cette année, alors que la pandémie de Covid-19 représente une menace de plus pour les personnes séropositives. Pour ne pas désespérer, nous recevons Fred Colby, militant pour l’association AIDES. Il publie « T’as pas le Sida, j’espère ?!« , un récit touchant où il raconte son parcours de jeune garçon puis d’homme adulte, originaire d’une petite ville de la banlieue d’Aix-en-Provence. Aujourd’hui marié et plus vivant que jamais, il vient nous parler de son parcours, du stigma au combat politique, de la sérophobie à la sérofierté.

En seconde partie, on parle un peu d’Europe. En effet, l’UE vient d’adopter son premier plan de lutte contre les discriminations LGBTIphobes. Alors que le bras de fer continue entre des pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui affirment leur offensive réactionnaire, et le reste de l’Europe, que peut-on espérer de cette ensemble de directives ? On en parle avec deux membres de l’ONG internationale EuroCentralAsian Lesbian* Community, Silvia Casalino, sa co-directrice exécutive, et Ilaria Todde, également spécialiste en droit européen.

L’égalité et la non-discrimination sont des valeurs essentielles et des droits fondamentaux dans l’Union européenne 🇪🇺 Nous présentions aujourd’hui la toute première stratégie de l’UE en faveur de l’égalité des personnes LGBTIQ 🌈 ↓#EU4LGBTIQ #UnionOfEquality #LoveIsLove pic.twitter.com/uAEqKsPAHx — Commission européenne 🇪🇺 (@UEFrance) November 12, 2020

Côté chroniques

Gouine des Champs vous emmène dans la Creuse, à la découverte de LGBTQIA++ Creuse. Vous pouvez retrouver Gouine des Champs sur son compte Instagram !

Ixpé vous présente le jeune artiste marocain non-binaire Rami. Ce soir, on écoute 4H20.

Retrouvez Les Disques du Lobby chaque mercredi sur Soundcloud, et ce 31 décembre sur Tsugi Radio !

Dans vos agendas !

📚 Comme Silvia Casalino, on va (re)lire Le Génie Lesbien, d’Alice Coffin.

🎬 Comme Ilaria Todde, on a hâte de voir The Prom, sur Netflix, un musical lesbien avec Queen Meryl Streep qui sort le 11 décembre.

📺 Comme Victor, on va voir le magnifique Petite Fille de Sébastien Lifschitz sur le site d’Arte.tv.

📻 Comme Colin, on écoute la webradio 10à% femmes et personnes trans et non-binaires Radio Tempête.

Programmation musicale

— Pierre Lapointe et Mélissa Laveaux, Noël Lougawou (2020)

— Rami, 4H20 (2020)

L’ÉQUIPE — Présentation : Colin Gruel et Victor Thomas. Chroniques : Gouine des champs et Ixpé. Réalisation : Margot Page, avec l’aide de Jonathan Carasse pour les moyens techniques. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram, et podcastez-nous sur vos applis (Spotify, Deezer, Apple Podcasts et PodcastAddict) !