Le Lobby / Femmes en lutte 93 et les LGBTI en Pologne

Elles s’appellent Femmes en lutte 93 et elles ont le seum : Hanane et Chloé viennent nous raconter ce que c’est d’être une femme lesbienne racisée dans le département le plus pauvre de France. En seconde partie, le chercheur Mateusz Chmurski viendra évoquer la situation des LGBTI en Pologne.

Avec la percée des TERFs dans le débat public, on peine à oublier que le féminisme ne va pas sans l’antiracisme, la lutte LGBT et la lutte des classes. Heureusement, le collectif Femmes en lutte 93, qui fêtera ses 10 ans à la fin de l’année, est là pour nous le rappeler. Deux de ses militantes, Hanane et Chloé, sont venues avec leur envie d’en découdre avec le patriarcat, quelques jours après la consécration d’un violeur pédocriminel multirécidiviste lors d’une cérémonie un peu trop blanche…

En seconde partie d’émission, direction la Pologne, où ont fleuries ces derniers mois des « zones libres de l’idéologie LGBT ». Le Lobby est partout, nous dira Mateusz Chmurski, chercheur à l’UFR d’Études Slaves à l’Université Sorbonne. Peut-on pour autant parler d’une division entre une Europe de l’ouest progressiste et une Europe de l’est conservatrice ? Éclairages…

Programmation musicale

Comme chaque mois, la programmation musicale était on point. On s’est d’abord fait plaisir avec le tube de Janelle Monae, Pynk, et on a ensuite trouvé que l’allemand c’était une super langue pour draguer grâce à Adèle Haenel et Kompromat, réunies en duo sur De mon âme à ton âme.

Agenda

Que faire en mars pour patienter jusqu’à notre prochaine émission ?

Paul B Preciado sera philosophe invité à Beaubourg, ça vaut le coup d’y faire un tour !

On regarde Petite fille, documentaire consacré à Sacha, 7 ans : le quotidien d’une petite fille trans.

Le 15 mars, Femmes en lutte 93 sera au marché de Saint-Denis pour parler des Municipales et de la réforme des retraites

Et puis s’il vous reste du temps, allez vite regarder Daria Marx, ma vie en gros, le documentaire de France 2

