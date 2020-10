Le Lobby // « Le génie lesbien » d’Alice Coffin & « Ekifire » de Frédéric Noy

C’est la rentrée pour Le Lobby, l’émission hétérofriendly de Radio Campus Paris ! Pour notre premier rendez-vous ultrasecret de l’année, on a fait fort. La militante féministe lesbienne Alice Coffin vient nous parler du « Génie Lesbien » qu’elle publie chez Grasset, et le photographe Frédéric Noy nous parle des minorités LGBTI en Afrique de l’est.

C’est un peu l’événement de cette rentrée, l’œuvre sur laquelle tout le monde doit avoir un avis. Non, on ne parle pas d’Emily in Paris, mais bien du brûlot féministe d’Alice Coffin, «Le Génie lesbien» (Grasset). La militante lesbienne, membre du collectif La Barbe, co-fondatrice de la Conférence Européenne Lesbienne*, y expose la « guerre » que les hommes livrent aujourd’hui contre les femmes, et ne mâche pas ses mots à l’égard des journalistes, elle-même ancienne du journal 20 minutes.

En deuxième partie, on s’envole pour l’Ouganda, le Burundi ou encore le Rwanda, où le photojournaliste Frédéric Noy a mené un travail au long-cours pour découvrir et photographier la communauté LGBTI. Dans «Ekifire» (Les Belles lettres), il propose des clichés sensibles et remarquables, témoignant d’un grand respect à l’égard de nos communautés. On parle avec lui de sa démarche et de son travail.

Côté chroniques…

Ce mois-ci, c’est l’occasion pour vous de découvrir les nouvelles voix du Lobby.

D’abord celle de Gouine des Champs, qui parlera chaque mois d’une initiative queer dans un patelin français. Aujourd’hui, elle nous fait découvrir Pétille, le réseau MTPGI+ (meufs-trans-pédés-gouines-intersexes et autres) du BTP, ou quand les queers des campagnes se serrent les coudes sur les chantiers.

Ensuite, celle d’Antoine, qui nous parle aujourd’hui de Grindr, et de la façon dont l’application de rencontres gays s’adaptent à nos luttes arc-en-ciel en constante (r)évolution.

Enfin, on finit en beauté avec Alexandra, qui reviendra à chaque émission sur la vie d’une personnalité qui a marqué le mouvement queer. Aujourd’hui, hommage à la juge démocrate à la Cour Suprême décédée dans l’été, Ruth Bader Ginsburg.

Dans vos agendas !

• Alice Coffin vous emmène au festival Cineffable, c’est le festival international du film lesbien !

• Frédéric Noy vous parle de Rafiki, film de Wanuri Kahiu, et de I am Samuel, documentaire de Peter Murimi qui vient d’être projeté à Londres.

• Alexandra vous propose de vous rendre 7 rue Elzévir pour l’exposition collective Masculinité(s), qui repose la question des masculinités à travers un dialogue sensoriel entre parfums et œuvres d’art. Rendez-vous du 13 au 18 octobre !

• Antoine vous parle du tome 2 de 40 LGBT+ qui ont changé le monde, un beau livre signé Florent Manelli.

• 2 films à voir selon Victor : d’abord La Première marche, le documentaire de Baptiste Etchegaray et Hakim Atoui sur la première marche des fiertés des Banlieue à Saint-Denis, et Garçon chiffon, un film de Nicolas Maury, (Hervé, l’adorable agent junior de Dix Pour Cent) avec Nathalie Baye.

• Colin vous conseille le podcast Camille, produit par Binge Audio, dont la deuxième saison vient de démarrer elle aussi ! Rendez-vous ce mercredi 14 octobre sur e 93.9FM dans La Matinale de 19h pour en savoir plus !

Programmation musicale

— Louis the Child ft. Wafia, Better not (2018)

— Britanny Campbell, Matter (2020)

L’équipe — Présentation : Colin Gruel et Victor Thomas. Chroniques : Gouine des champs, Antoine et Alexandra Delbot. Réalisation : Margot Page. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram, et podcastez-nous sur vos applis (Spotify, Deezer, Apple Podcasts et PodcastAddict) !