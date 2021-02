Théâtre engagé radiophonique avec Manifeste Rien 11.02.2021

L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de COVID 19 et l’année 2021 continue sur la même lancée. L’impact est perceptible dans bien des aspects de notre vie quotidienne, avec les confinements successifs et notamment le monde du spectacle, qui se retrouve empêché de fonctionner… Notre société a évolué très vite sur cette année 2020, des pratiques nouvelles ont émergé, mais que disent ces évolutions en termes d’inégalités sociales, de réflexion sur notre modèle de société ?

Le monde du spectacle peut se faire l’écho des contestations sociales et peut permettre de réfléchir sur le monde qui nous entoure et des évolutions qui ont cours. La compagnie marseillaise de théâtre, Manifeste Rien, s’est spécialisée dans la vulgarisation des sciences sociales et l’éducation populaire : que ce soit « Homo ça coince » (inspiré de La Domination Masculine, de Bourdieu), « Rappel à L’ordre » (inspiré de Immigration, antisémitisme et racisme en France, de Gérard Noiriel), « Le massacre des Italiens » (inspiré du livre éponyme de Gérard Noiriel), ou une pièce sur Louise Michel (d’après les mémoires de celle-ci)… Tout en faisant aussi des ateliers d’éducation populaire auprès de divers publics !

Il y a deux ans exactement, nous avions fait une émission sur la pièce « Rappel à l’ordre ». Cette année on les retrouve sur une adaptation un peu particulière, puisque qu’elle n’a pas été montée sur les planches, mais sous forme radiophonique ! C’est une mise en voix du texte du sociologue Saïd Bouamama, publié le 12 avril 2020, « La mise en scène politique et médiatique du confinement : nécro-politique et quartiers populaire », qui prend la forme d’un faux journal radio, un peu satyrique. Cette création sonore vise à traiter l’actualité en différé, car comme dit Bourdieu « le fait divers fait diversion » : à notre époque d’infobésité, il est important de ralentir et de prendre du recul, pour mieux analyser les évolutions de notre société, notamment ce qu’a suscité l’année 2020 en termes de changements sociétaux.

L’interprétation du texte est de Virginie Aimone, le montage et la direction de Virginie Aimone et Jeremy Beschon et la musique d’Antoine Perrin.

Saïd Bouamama est enseignant dans une école d’éducateurs, consultant à l’Institut-formation-action-recherche de Lille et militant du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires (FUIQP).

L’équipe : Aymeric et Eléonore.