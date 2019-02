Médiatiser les sciences sociales par le théâtre // 14.03.19

1515 Marignan, on connaît la date, victoire Française sous François 1er. Et la suite ? C’est une bataille qui s’inscrit dans le contexte des Guerres d’Italie qui oppose la France allié à Venise contre le duché de Milan. Si c’est une victoire, sa durée est limitée car 10 ans plus tard, à Pavie, la désastreuse défaite des mercenaires de François 1er face à ceux de Charles Quint, oblige ce dernier à renoncer à ses prétentions en Italie. De plus la France doit payer une rançon pour le Roi fait prisonnier, qui restera 1 an en captivité, bref, c’est un désastre. Mais l’on retient Marignan.

Les sciences humaines et sociales concernent l’ensemble des disciplines scientifiques qui étudient les humains et la société. Les activités, les comportements, la pensée, les intentions, les modes de vie, l’évolution de l’être humain, hier et aujourd’hui. Si l’anthropologie a longtemps été abordée au sein des Voix du Crépuscule, ce soir histoire et sociologie seront mises à l’honneur. Le travail du sociologue est d’étudier les phénomènes sociaux, les formes, les développements et les évolutions de la cohabitation des hommes, ainsi que des facteurs qui ont une influence sur cette cohabitation.

Le travail de l’historien consiste à étudier scientifiquement le passé des société humaines. La société sous toutes ses formes si cela est possible. L’histoire au siècle de Louis XIV, ne se résume pas à Versailles, et aux velléité guerrière du roi. Elle doit englober également la population française, dans son ensemble et dans ses particularités. En fait l’historien est le sociologue du passé, mais également le géographe, l’économiste.

Complexité, interaction, comment faire passer le message aux gens ? En effet, la transmission du savoir est un fondamental de notre société. Encore faut-il choisir ce que l’on veut transmettre. L’historien procède en deux temps, d’abord raconter les faits, ensuite les expliquer. Les chercheurs, c’est-à-dire les universitaires, trouvent les faits, les professeurs d’école les transmettent à leurs élèves.

Un fait, une date, tout cela peut sembler creux. Il faut comprendre pourquoi on parle de cela. C’est parce qu’un fait énoncé mais non expliqué dans sa dimension spatio-temporelle n’est pas intelligible. 1789 ne peut être retenu comme fondamental si l’on ne mesure pas l’impact qu’a occasionné l’événement fondateur de la révolution française.

Des faits sont établis et retenus, d’autres évaporés, enfouis. Au final, dans le bouillonnement des faits, l’on se perd, et pourtant, beaucoup d’épisodes historiques mérites d’être révélé tant par leur importance symbolique qu’ils peuvent revêtir actuellement.

Pour parler de cela, nos invités sont le comédien Olivier Boudrand et le metteur en scène Jeremy Beschon.

Ils ont créé le collectif « Manifeste Rien », qui fait du théâtre engagé en parlant des problèmes sociaux de notre époque. Leurs créations s’appuient sur les travaux de chercheurs tels que Gérard Noiriel (historien de l’immigration) ou Benjamin Stora (histoire contemporaine de l’Algérie et de la guerre d’indépendance), ou encore Tassadit Yacine-Titouh (anthropologue à l’EHESS, spécialiste du monde berbère). Ce sera donc non pas une discussion avec des historiens ou des sociologues, mais avec des médiateurs, des diffuseurs, des transmetteurs, des passeurs de l’information.

Animation et chronique :

Pascal, Aymeric et Eléonore

Musiques :

Nekfeu, « La marche »

Meufisme, « Basique, parodie d’Orelsan »