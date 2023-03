Planisphère : 68 – Murailles Music // 30.03.23

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi sur quatre de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Cette saison, l’émission est co-diffusée sur Campus FM à Toulouse, le dernier mardi du mois à 21h.

Après cinq ans d’émissions dédiées aux musiques expérimentales, françaises et internationales, électroniques comme organiques, souvent pop mais avouons-le, rarement populaires, il nous semblait logique de consacrer un épisode à une entité qui représente mieux qu’aucune autre cet amalgame de visions artistiques hors du commun qui nous est cher. Murailles Music agit depuis presque 20 ans dans ce champ très large, d’abord en tant que tourneur et diffuseur de spectacles vivants, puis à partir de 2011 également en tant que label. Son catalogue va de la chanson folk du duo Arlt aux compositions abstraites de Sylvain Darrifourcq ou L’ocelle mare, en passant par des artistes aussi singuliers que Jerusalem In My Heart, Sourdure, Bégayer ou Rien Virgule, ou encore des conférences sur la musique de Moondog.

Née et implantée à Nantes, Murailles est aujourd’hui également basée à Paris et contribue à rendre le microcosme musical francilien encore plus aventureux. Ce soir, nous retraçons l’histoire de Murailles Music avec son fondateur Julien Courquin, nous allons écouter une bonne partie du catalogue, et nous parlerons des projets à venir.

Production : Philipp Fischer

Tracklist :

La Terre Tremble !!! – The Life Within (Faux bourdon, 2017, Murailles Music)

Bégayer – ا​ل​م​ي​ل (Terrain à mire . Une maison r​é​tive . Contrainte par le toit, 2018, Bongo Joe/Le Saule)

L’Ocelle Mare – Téléphone, Guitare, Interrupteurs, Membrane…. (Sans Chemin, 2021, Shelter Press/Murailles Music)

Ensemble 0 – Marimba Mondo 1 (Elpmas Revisited, 2021, Murailles Music/Ici d’ailleurs/Super Loto Editions)

Winter Family – Rats (Confinuum, 2020, Murailles Music)

Extrait de la série « Echos » : Èlg (2023, Murailles Music)

Èlg – Fontanelles (Dans le salon du nous, 2021, Vlek)

Extrait de la série « Echos » : L’Ocelle Mare (2023, Murailles Music)

Extrait de la série « Echos » : Eric Chenaux (2023, Murailles Music)

Eric Chenaux – Say Laura (Say Laura, 2022, Constellation/Murailles Music)

Marion Cousin & Kaumwald – Gerineldo Fils (Tu Rabo Par’abanico, 2020, Le Saule)

Radio Hito – Io Scrivo (Voce Lillà, 2021, Kraak Records)

France Sauvage – Tears Me, Love Me (Où les observer, savoir les reconna​î​tre, à paraître en avril 2023), Murailles Music)

Sourdurent – Franc de Bruch (L’herbe détourne, à paraître en mai 2023, Murailles Music)

Alexis Degrenier – Fatiguer (La mort aura tes yeux, 2022, Murailles Music)

La playlist de l’émission :



Et comme le catalogue est trop grand pour une émission de deux heures, voici une playlist avec des morceaux qu’on aurait aimé passer si on avait pu :



Prochain épisode de Planisphère le 27 avril dédié au duo Omer, toujours à 22h sur le 93.9 FM.

Côté label, l’EP The Point of Zero d’Aelred Nils est maintenant disponible sur cassette et l’album Polyphon d’Omer sortira le 14 avril (précommandes ici).

