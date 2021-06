Planisphère : 51 – Kim Gordon // 10.06.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

À l’occasion des 40 ans de formation de Sonic Youth, Planisphère plonge dans la discographie bruitiste et expérimentale de sa co-leadeuse Kim Gordon. Marraine des riot grrrls et collaboratrice de Lydia Lunch, Yoko Ono et Peaches, la guitariste et chanteuse continue aujourd’hui à mener des explorations fascinantes dans le monde des larsens, avec son duo Body/Head, ou dans celui du rock expé sur son premier album en solo, No Home Record, sorti en 2019 sur Matador.

Egalement artiste visuelle, actrice occasionnelle et productrice d’albums pour des artistes comme Hole ou DJ Olive, Kim Gordon défend un éthos touche-à-tout punk mêlé d’un activisme féministe qu’elle mène à travers ses textes au sein de Sonic Youth. Pendant deux heures, nous nous consacrons à ses divers projets et collaborations, ainsi qu‘aux chansons qu‘elle a écrites avec Sonic Youth, dont certaines comptent parmi les plus percutantes des 40 dernières années. Une première heure de rock, une deuxième plus éclectique, deux faces d’une même médaille musicale que Kim Gordon a plus que mérité.

Animation & réalisation : Philipp Fischer

Tracklist :

Kim Gordon – Sketch Artist (No Home Record, 2019, Matador)

Sonic Youth – Cosmopolitan Girl (Live) (Sonic Youth, 1982, Neutral)

Free Kitten – Never Gonna Sleep (Sentimental Education, 1997, Kill Rock Stars)

Sonic Youth – Shadow of a Doubt (EVOL, 1986, SST)

Sonic Youth – Tunic (Song for Karen) (Goo, 1990, DGC)

Harry Crews – The Knockout Artist (Naked In Garden Hills, 1990, Widowspeak/Big Cat)

Sonic Youth – Shoot (Dirty, 1992, DGC)

Sonic Youth – ‘Cross the Breeze (Daydream Nation, 1988, Enigma)

Free Kitten – Revlon Liberation Orchestra (Nice Ass, 1995, Kill Rock Stars)

Sonic Youth – I Love You Golden Blue (Sonic Nurse, 2004, DGC)

Sonic Youth – Melodikim (Demonlover OST, 2002, Labels)

Sonic Youth – Secret Girl (EVOL, 1986, SST)

Glitterbust – Soft Landing (Glitterbust, 2016, Burger Records)

Body/Head – Last Time (The Switch, 2018, Matador)

Free Kitten – DJ Spooky’s Spatialized Chinatown Express Mix (Sentimental Education, 1997, Kill Rock Stars)

Kim Gordon, DJ Olive & Ikue Mori – Stuck on Gum (SYR5: ミュージカル パ一スペクティブ, 2000, Sonic Youth Recordings)

Sonic Youth – Side2Side (NYC Ghosts & Flowers, 2000, Geffen)

Mirror/Dash – Gum (single, 1992, Ecstatic Peace!)

Sonic Youth – Protect Me You (Confusion Is Sex, 1983, Neutral)

Sonic Youth – Lightnin’ (NYC Ghosts & Flowers, 2000, Geffen)

Kim Gordon, DJ Olive & Ikue Mori – We Are the Princesses (SYR5: ミュージカル パ一スペクティブ, 2000, Sonic Youth Recordings)

Sonic Youth – Contre le sexisme (A Thousand Leaves, 2000, Geffen)

Peaches – Close Up (feat. Kim Gordon) (Rub, 2015, I U She Music)

Kim Gordon – Don’t Play It (No Home Record, 2019, Matador)

Rendez-vous le 24 juin pour la dernière émission de la saison !