Mots de passe : les « boniments » du capitalisme avec François Bégaudeau.

Libéralisme, transclasse, inclusion, résilience, transition, mais aussi gobelet, machine à café, algorithme, ou encore « J’assume », « Sans totem ni tabou », « prendre son risque ». Qu’ont en commun ces mots qui passent et repassent nos esprits sans qu’on y prête attention ? Pour François Bégaudeau, ils relèvent tous de la langue marchande. Ils nous séduisent. Nous distraient. Nous confondent. Pour finalement nous vendre quelque chose comme un « plan social » vend des licenciements, ou le « libéralisme » bien d’autres choses que la liberté. Ces mots qui font passer le toc pour de l’or et permettent à certains camelots médiatiques de passer leur médiocre marchandise, François Bégaudeau les appelle Boniments (éditions Amsterdam, 2023). Et nous en parle dans Mots de passe.

L’invité.

François Bégaudeau est romancier, dramaturge, critique, essayiste, réalisateur et même chanteur. En un mot comme en cent : écrivain.

Ses livres sont publiés notamment aux éditions Verticales, Divergences, Les Solitaires intempestifs.

Citations.

« Dans libéralisme on entend rien, et donc on n’en rien. On tape dessus et ça sonne creux. presse le tube et rien ne sort. Telle la licorne la liberté n’existe que dans l’esprit en sommeil ; au réveil elle se dissipe. […] Qui prône la liberté prône toujours autre chose. Qui l’érige en valeur valorise autre chose. » (Boniments, p. 9.) « Micro en main, le philosophe balaye la scène pour que la conférence soit vivante. S’il ennuie, il perdra de la valeur. Cheveux dénoués, il va donc faire éprouver à son auditoire que la philosophie n’est pas ennuyeuse. Qu’elle nous parle de nous, et répond à nos problèmes de tous les jours. Les livres de philosophie sont des livres de recettes, disponibles à la Fnac au rayon cuisine. Le philosophe scénique ne vend pas qu’une prestation, il nous vend du bonheur. […] C’est à l’individu intime que le philosophe s’adresse. pas à l’individu social. La société est matérialiste, or le philosophe nous invite à un commerce spirituel. Il parle à notre âme, ce noyau inaccessibles aux variables de classe. » (Boniments, p. 95-96.)

Références.

« La Bête », Zabriskie Point, Radicalement compatibles, 1998. Pour écouter le F. Bégaudeau chanteur, c’est ici.