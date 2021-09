Encore un état américain, et donc une nouvelle émission avec Marin (le Sufjan Stevens de Radio Campus, titre officieux auto-attribué). Cette fois direction la côte Est des USA pour parler de la musique du Massachusetts.

Au programme des emos qui crient, du metal instrumental, des dandys indie des 70’s, des slackers-branlos 90’s, du hip hop, un peu de slowcore légèrement psychédélique, un peu de punk hardcore et de l‘électro.

La musique du Massachusetts

Orchid - I am Nietzsche The Magnetic Fields - All my little words A Wilhelm Scream - Less bright eyes more deicide Galaxy 500 - When will you come home The Modern Lovers - Roadrunner Sebadoh - Weed against speed ISIS - Temporal Morphine - Thursday Oneohtrix Point Never - Chrome Country Gang Starr ft Inspectah Deck - Above the clouds Defeater - Hourglass Converge - Hell to pay

Même après plus de 150 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Boston, Massachusetts © Nelson48.