Les incursions de Mappemonde en Afrique sont rares, alors on en profite. Dernièrement, on avait fait un tour à Tombouctou dans le nord du Mali, et il y avait également eu une étrange émission centré autour de la l’Afrique vue par la musique occidentale contemporaine… Aujourd’hui on fonce à Oran, en Algérie, alors forcément il va y avoir du Raï, beaucoup de Raï… et autant vous prévenir tout de suite, c’est du très lourd. Notre invité du jour, Xavier, vous fera faire un tour d’horizon de ce genre souvent incompris. Tahia Djazair!

La musique de Oran

Raïna Raï – hagda

Cheb Khaled – La camel

Cheb Mami – hay wadi hay galbi

Houari Benchenet – debail gualbi

Etienne Daho – Tombé pour la France

Zahouania – loukane tjibou toulba men rife

Cheb Hasni – ya ouaadi

Cheb Kada – allah ghaleb

Hector Zazou & Khaled – amdyaz

Cheb Kader – reggae raï

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris.