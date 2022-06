Rendez-vous en tête-à-tête pour cette semaine chez Mappemonde, une partie de l’équipe s’est carapatée dans des contrées lointaines, soirée intime donc et on avait décidé de vous parler en Allemand en vous emmenant avec nous découvrir la musique de Munich.

Ville allemande dans laquelle on ne s’était jamais arrêtée jusqu’ici, pourtant on a déjà pu faire quelques émissions outre-rhin (à cette occasion, ou celle-ci par exemple), mais les châteaux de Bavière n’étaient alors pas sur nos cartes. Oubli corrigé avec ce petit détour Munichois, on y parle pas du Bayern, mais on a quelques gros noms à aborder quand même. Qui dit Allemagne dit souvent ici krautrock et musiques électroniques, et cette émission ne dérogera pas à la règle. On se ballade entre krautrock minimaliste ou énervé, beats technos, et cascades ambiantes glacées, on prend des petites pauses plus chaleureuses mais toujours avec une certaine omniprésence de claviers en tous genres, on termine par un morceau qui est limite un petit bout d’histoire rien qu’à lui, pour dire de bien clôturer une belle émission.

La musique de Munich

Popol Vuh - Vuh Zenker Brothers - Cornel 21 Florian Voelxen - Fast Pulsations Skee Mask - Testo BC Mashup Acid Scout - Balance Florian Frïcke - Nomads Move Amon Düül II - Archangel Thunderbird Donna Summer - I Fee Love (Patrick Cowley Megamix)

Vous pouvez écouter l'intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Maximilanstraße, Munich, Allemagne © Falkjohann.