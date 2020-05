Une belle émission sur la musique de Cologne oupour les germanophiles de nos auditeurs – comme, le correspondant allemand de Radio Campus Paris et membre de la merveilleuse émission Planisphère qui nous a offert pour l’occasion une belle chronique sur la scène expérimentale de la ville. Première escapade dans l(mais pas la dernière, on compte bien aller à Düsseldorf) avec beaucoup de(notamment via l’exploration du catalogue du label), de l’ambient, du krautrock et la pop.

Michael Mayer – Belle de Lune

Nico – These Days

Can – I’m so green

Jakob Lebsanft – Specific Coast

Schlammpeitziger – Honkytonk Schlickumpittz

Justus Köhncke – Was ist Musik

Kim Petras – Do Me

Jürgen Paape – So weit wie noch nie

Gas – Pop I

Daso – Meine