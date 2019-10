Ah Berlin… Aucun besoin de présenter cette ville à la pointe des musiques bizarres pour hipster sous kétamine. La programmation de cet épisode est principalement centré autour des années 2000/2010, de la techno et ses nombreux avatars (vous connaissez le « club déconstruit »?) mais on aura aussi l’occasion de plonger un peu dans le passé troublée et bouillonnant des années 60/70 (Krautrock, on pense à toi).

On rappelle en passant que ce n’est pas la première fois qu’on passe dans la capitale teutonne, il y avait notamment eu un épisode spécial avec Planisphère qu’il faudra bien entendu réécouter d’urgence.

La musique de Birmingham

Amnesia Scanner – AS Crust

Moderat – Let in the light

Niconé – Acid Riot

Cluster – Caramel

Clark – Herzog

Perel – Die dimension

Monolake – Cern

Peter Baumann – Echoes in the cave

Agitation Free – Laila, pt. 2

Nils Frahm – A place

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Alexanderplatz, Berlin © Der Robert