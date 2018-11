Mappemonde reçoit le label parisien Akuphone pour parler de leur double compile Music of Southern Laos/Music of Nothern Laos. Une collection de morceaux enregistrés par Laurent Jeanneau entre 2006 et 2013 et édité pour la première fois par le label spécialisé. Comme, il faut bien l’avouer, on n’y connait pas grand chose à la musique du Laos, on reçoit Fabrice Géry, directeur du label Akuphone, pour nous expliquer ces termes mystérieux comme khene, hmong ou encore molam.

Le tout sera entrecoupé d’extraits des deux disques et de quelques pépites de pop laotienne.

La Musique du Laos

avec le label Akuphone

Jeudi 15 décembre à 21h00

sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Photo : Laos © Akuphone