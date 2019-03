On essaiera de faire un portrait exhaustif de la musique à Barcelone avec un focus sur la musique traditionnelle modernisée, les expérimentations électroniques, les synthétiseurs des années 80, la pop catalane et le rock indépendantiste.

C’est seulement le deuxième espagnol après Madrid la saison dernière, on s’intéresse cette fois-ci Barcelone ! Une ville portuaire sur la Méditerranée, une station balnéaire qui vit l’invasion touristique, un centre culturel mondial… Il y a tant à dire sur la deuxième ville du pays qui fait figure de deuxième capitale alternative.

Photo : Sagrada Familia © SBA73