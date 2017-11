Mappemonde : Bahia // 23.11.17

Le joyau du Nordeste, la province de Bahia abrite une des capitales culturelles du Brésil : Salvador (de Bahia). Nichée dans la Baie de Tous les Saints, lieu d’arrivée des colons portugais, la ville a vu naitre les plus grands maitres de la musique brésilienne, de la bossa nova au tropicalisme.

C’était également le théâtre des premières révoltes d’esclaves au XIXème siècle qui ont directement engendré la culture afro-brésilienne qui alimente de nos jours la pop musique brésilienne (appelée « Axé ») et le plus grand carnaval populaire du monde, loin des plumes et des paillettes de Rio (que Mappemonde avait déjà couvert il y a un peu plus d’un an).

Pour plus d’informations sur le sujet, nous vous invitons à aller écouter l’excellente émission « Histoires de » sur le mouvement tropicaliste.

Crédit photo : André Urel