Histoires de : 60’s et Tropicalisme au Brésil // 19.11.2017

HISTOIRES DE #11

Pour ce nouvel épisode Histoires de se plonge dans une toute autre ambiance que le blues de Kansas City. Cette fois-ci nous partons dans la ville de Bahia au Brésil qui a vu naître en 1967 un mouvement musical qui aura une importance aussi bien politique que culturelle : le mouvement Tropicalia.

Pendant cette heure d’émission nous allons essayer de nous éloigner des clichés et tenter de montrer qu’au delà de Gilberto Gil et Caetano Veloso, le mouvement tropicaliste est bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Rendez-vous ce dimanche 19 novembre.

En attendant l’émission …

Pop Tropicale et Révolution de Caetano Veloso aux éditions Le Serpent à Plumes, 2003

Rebel Music : Race, Empire and the new Muslim youth Culture de Hisham D. Aidi aux éditions Vintage Books, 2014

Chroniqueurs : Martina, Arthur, Landry, Thomas et Rony

Réalisation : Jonathan Landau