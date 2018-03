Mai 68, sous les pavés, la musique // Reprends-moi #7

Et voilà, vous n’allez pas y échapper : les célébrations de Mai 68 se succèdent. Les vidéos de Daniel Cohn-Bendit jeune, les interviews des Français qui n’approuvaient pas, les barricades, les extraits des reportages des radios barricades qu’étaient Europe 1 et RTL, le départ de Gaulle à Baden-Baden, et les analyses qui n’en finissent pas.

En France, la révolution mais pas trop

Samedi soir, on va oublier un peu le côté politique de cette année là et se pencher sur ce que furent les succès musicaux de l’année 68 en France. Et vous le constaterez par vous même, la temporalité n’était pas la même. La majorité des succès de 68 étaient de l’année 67… et n’avaient pas forcément de connotations politiques, voire pas du tout. La France n’est pas encore tout à fait dans la contre-culture. Même si Antoine a ouvert la voie avec ses élucubrations, Sheila reste une petite fille de français moyen.

Les numéros 1 s’appellent Mireille Mathieu et Joe Dassin. La France certes a les oreilles tournées vers les anglo-saxons grâce aux radios privées qui font souffler un vent de liberté sur les ondes. C’est le point de bascule. Maurice Chevalier donne son dernier concert à Paris, Led Zeppelin pousse ses premières notes à Londres et la comédie musicale Hair fait entrer le soleil en Amérique.

Pour cette émission vous allez donc découvrir des reprises des grands succès de l’année 68, des reprises étonnantes et improbables, mais aussi des grands classiques de ces chansons qu’on écoutait entre deux pavés dans les transistors et sur les pick-up.