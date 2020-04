Le Lobby / Les luttes queers au temps du coronavirus

L’équipe du Lobby est confinée cette semaine, comme tout le monde. Tout le monde ? Pas forcément. Dans cette émission un peu spéciale, nous avons décidé de recueillir la parole de celles et ceux qui l’ont moins.

C’est depuis le salon de l’un et la cuisine de l’autre que Victor et Colin vous proposent cette émission un peu spéciale. Et parce que Le Lobby est l’émission qui met un peu d’arcs-en-ciel dans toutes les luttes, nous avons décidé cette semaine d’écouter la parole de celles et ceux qui subissent de plein fouet la crise sanitaire. Et puis bien sûr, on a décidé d’envoyer plein de belles ondes à nos auditeurices avec quelques conseils pour ne pas perdre la boule et survivre au confinement.

Avec nous ce soir : l’actualité des luttes au temps du coronavirus

#Féminisme. On l’entend souvent depuis le début de la crise sanitaire, les femmes sont en première ligne, on le sait. Pour en parler, on retrouvera deux activistes du collectif Femmes en lutte 93 qui nous avait déjà rendu visite le mois dernier dans Le Lobby. Nadira, infirmière en Seine-Saint-Denis, et Sophie, postière précaire dans les Hauts-de-Seine, évoqueront leurs expériences.

#Transidentité. On passera un coup de fil à Giovanna Rincon, qui dirige l’association Acceptess-Transgenres. Avec elle, On parlera des conséquences concrètes du confinement pour les personnes trans et de ce que peuvent encore faire les militantes et militants sur le terrain…

#Réfugiés. On s’intéressera enfin au sort des migrants en général et plus particulièrement les migrants LGBTI : comment vivent-ils ce confinement alors que les militants associatifs sont confinés chez eux ? Nous en avons parlé avec Alycia, militante au sein du Baam, le Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des migrants.

Continuer la lutte

Que faire pour continuer à militer quand une pandémie mondiale nous cloître chez nous ?

Sur leur site internet, le Collectif Femmes en lutte 93 relaie de nombreux témoignages de femmes précaires et exploitées. Pour envoyer le vôtre, rendez-vous sur leur page Facebook ou envoyez-leur un mail à femmesenlutte93@gmail.com !

L’association Acceptess-Transgenres, qui vient en aide aux personnes trans, et notamment les plus précaires et les travailleuses et travailleurs du sexe, vient de monter le FAST, pour Fonds d’action sociale trans. Pour y participer, c’est par ici !

Le BAAM a par ailleurs lancé une pétition appelant l’État à en faire plus pour aider les réfugiés, qui subissent de plein fouet la crise sanitaire…

Une cagnotte a été ouverte par le Strass pour venir en aide aux travailleuses et travailleurs du sexe, très pénalisé.es par la situation.

Enfin, un groupe d’entraide queer a été ouvert sur Facebook à l’initiative de nombreux collectifs.

Mais ce n’est pas tout, et la liste pourrait encore largement continuer. Un dernier conseil : abonnez-vous aux médias communautaires comme Komitid. Ils souffraient déjà avant la crise, mais le coronavirus risque de ne rien améliorer. Soutenez-les, des abonnements à bas prix existent ! :).

Ne pas perdre la tête

Comment s’occuper en ces temps confinés ? Plein de conseils et de recommandations à retrouver dans notre émission. Par exemple, Victor vous propose d’aller lire Chez soi, l’essai de Queen Mona Chollet, et Colin vous renvoie vers La politique des putes, le podcast d’Océan produit par le studio Nouvelles Écoutes. Et si vous n’êtes pas satisfaits avec tout ça, voici une autre idée soumise par une auditrice :

Et vous, comment faites vous pour vous occuper ? On attend vos récits de queers confiné.es en notes vocales sur nos pages Facebook ou Instagram !

