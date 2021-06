Le Lobby fait sa Pride ! — Partie 3 : Back to back avec Laura Cahen

Notre joyeuse marche des fiertés radiophonique atteint son point d’arrivée…

Dans cette dernière heure de marche des fiertés rêvée, on retrouve Laura Cahen, qui vient de sortir son deuxième album, Une fille. Avec elle, on s’affronte dans une battle de disques endiablée, l’occasion d’écouter des artistes LGBT et de faire preuve d’un peu de mauvaise foi… 4 thèmes, 8 chanson, qui aura la meilleure playlist ?

Et pour finir cette saison du Lobby en beauté, Laura Cahen nous offre même en live son titre Dans mon lit, un hymne délicatement et naïvement lesbien 🌈.

Round 1 : le titre qui vous rend fier•e

Laura Cahen a choisi Iz — Over the Rainbow

a choisi Iz — Over the Rainbow Lady Gaza a choisi Meryl — Coucou

Round 2 : le titre que seules les personnes LGBTI peuvent comprendre

Laura Cahen a choisi Alain Souchon — J’veux du cuir

a choisi Alain Souchon — J’veux du cuir Zoé a choisi Juliette Gréco — Les Pingouins

Round 3 : La BO d’un film LGBTI

Laura Cahen a choisi Portrait de la jeune fille en feu

a choisi Portrait de la jeune fille en feu Victor a choisi Les chansons d’amour, avec le titre J’ai cru entendre

Round 4 : le titre d’un•e artiste qu’on croyait LGBTI, mais en fait pas du tout

Laura Cahen a choisi T.a.t.u — All the things she said

a choisi T.a.t.u — All the things she said Colin a choisi Harry Styles — Watermelon Sugar

L'équipe — Présentation : Colin Gruel & Victor Samoth-Panetti. Avec : Lady Gaza, Alexandra Delbot, Margot Michel, Zoé Neboit et Ixpé. Réalisation : Margot Page et San Albessard avec Jonathan Carasse pour les moyens techniques. Coordination : Arthur Perrin