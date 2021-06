Le Lobby fait sa Pride ! — Partie 1 : Le cortège de tête

Toute l’équipe du Lobby s’est donné rendez-vous une dernière fois au Dock B à Pantin pour une marche des fiertés radiophonique !

En ce mois des fiertés, Le Lobby a vu les choses en grand : trois heures d’émission, en direct, et en public, au Dock B à Pantin, une pride rêvée de 20 heures à 23 heures.

Dans cette première partie, Camille Regache, productrice du podcast Camille sur Binge Audio, Giovanna Rincon, fondatrice de l’association Acceptess-T, ainsi que Lady Gaza alias Hanane du Collectif Femmes en lutte 93, ont rejoint notre cortège de tête. Ensemble, nous avons parlé de nos combats, de nos revendications, de nos espoirs et de nos victoires.

En marge de notre cortège de tête fantasmé, on a retrouvé notre ami Ixpé des Disques du Lobby, qui nous a présente le groupe Namoro. Pour Le Lobby, elles nous interprètent deux titres en live : Nous ne sommes pas seules et Sex is good, butt.

Programmation musicale

• King Princess — House burn down (2021)

• Kiddy Smile —Turn it up (2020)

