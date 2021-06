Le Lobby fait sa Pride ! — Partie 2 : Marcher ensemble

Le Lobby s’est installé au Dock B à Pantin pour une soirée exceptionnelle !

Dans cette deuxième heure d’émission, en direct et en public du Dock B à Pantin, toustes les chroniquereuses du Lobby font le point sur l’année politique qui s’est écoulée. PMA, Alice Coffin, Audre Lorde, clubbing, Vanessa Paradis, des rires, des larmes, voilà le programme de la Pride fantasmée du Lobby.

Programmation musicale

• Eddy de Pretto — Freaks (2021)

• Le choix d’Ixpé des Disques du Lobby : Gérald & The Manchester Hot Bodies Choir — Oil Forming Rainbows (2021)

L’équipe — Présentation : Colin Gruel, Victor Samoth-Panetti. Avec au micro : Zoé Neboit, Ixpé, Alexandra Delbot, Margot Michel et Lady Gaza Réalisation : Margot Page et San Albessard avec Jonathan Carasse aux moyens techniques. Coordination : Arthur Perrin. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram, et podcastez-nous sur vos applis (Spotify, Deezer, Apple Podcasts et PodcastAddict) !