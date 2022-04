Nicolas Gaudemet est l’auteur d’un premier roman La fin des idoles . Il co-anime chez Plon une collection intitulée Fidelio, dont les deux premiers numéros sont consacrés l’un sur les esthètes japonais, l’autre sur les chanteurs poètes. Il nous a parlé de Yukio Mishima et de Jim Morrison.

L’extrait intégral de Mishima interrogé par l’ORTF

Et on a écouté Riders on the storm de The Doors (on a réussi à faire une émission sans citer une seule fois leur nom) et leur chanteur Jim Morrison