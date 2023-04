Amplitudes : Musiques de jeux vidéo – Pixelated hearts // 20.04.23

Inaugurée en 2019, poursuivie chaque année avec un Match retour, un Comeback estival et une dose de Culturisme digital, nous en sommes déjà à une cinquième émission sur les Musiques de jeux vidéo ! Les polygones continuent de faire vibrer nos cordes sensibles ; les habitués de ce thème se réunissent donc à nouveau ponctuellement comme la Ligue des Justiciers, pour rendre hommage à cette partie indissociable du dixième art. Place aux fréquences cachées derrière les pixels !

Bonne écoute, et nous vous le souhaitons, bonnes découvertes ludoculturelles.

Tracklist :

Fingerspit – Marketing Director (The Red Strings Club, 2018)

Jesper Kyd – Imperial Advance / Ezio’s Family (Warhammer 40,000: Darktide, 2022 / Assassin’s Creed II, 2009)

Mike Reagan & Cris Velasco – Darksiders Theme (Darksiders, 2010)

Michiko Naruke – Into the Wilderness (Wild Arms, 1996)

Kemmei Adachi – Moudamepon’s Theme (Patapon, 2008)

Grant Kirkhope feat. George Andreas & Chris Sutherland – DK Rap (Donkey Kong 64, 1999)

Danny Baranowsky – Cave Story (Plantation) (Cave Story+, 2011 // Original : Daisuke Amaya – Cave Story (Theme Song), Cave Story, 2004)

Michael McCann – Everybody Lies / Sanctuary 3 (Deus Ex: Human Revolution, 2011 / Borderlands 3, 2019)

Kenji Yamamoto – Light a Fire in Your Smouldering Heart!! (Dragon Ball Z: Budokai 2, 2003)

The Offspring – All I Want (Crazy Taxi, 1999)

Barry Leitch – Race 12: The Last Hurrah of a Video Game Composer (Horizon Chase Turbo, 2018)

Jonah Senzel – The Trapper (Inscryption, 2021)

Ashley Johnson & Chris Rondinella – Take on Me (The Last of Us Part II, 2020)

Manabu Namiki – Steel Beast 6+7 Beets (Boss 1) (Metal Slug 6, 2006)

Nelson Everhart – Title Theme (Turok Evolution, 2002)

Argatu’ – Boss Encounter 2 – Sus Îi Luna Jos Îi Noru (Yaga, 2019)

Japanese Breakfast – Glider (Sable, 2021)

Andrew Prahlow – End Times (Outer Wilds, 2019)

Chris Christodoulou – Arctic Oscillation / Antarctic Oscillation (Risk of Rain, 2013 / Risk of Rain 2, 2019)

