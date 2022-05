Amplitudes : Musiques de jeux vidéo – Ludoculturisme // 05.05.22

Un des thèmes récurrents d’Amplitudes revient en pleine saison durant ce début de printemps, après des tentatives de sabotage louables mais dérisoires de la part d’un virus à couronne ces deux dernières années. Pour fêter ces retrouvailles joyeuses autour de compositions dédiées au monde vidéoludique, les invités habituels viennent vider leurs poches pleines de musiques qualitatives et partager leur Amour pour le dixième Art.

Et comme si ce n’était pas assez, un des patriarches de l’émission nous rejoint pour cette émission avec une liste d’anecdotes pas piquées des hannetons : François, désormais cofondateur du studio Sandfall Interactive, ne manquera pas de partager son expérience dans le domaine, avec une petite exclusivité tirée du futur jeu sur lequel il s’est investi.

Bonne écoute.

Tracklist :

Sophus Alf Agerbæk-Larsen – A Distant Terror (Deep Rock Galactic, 2018)

Planetboom – Get on Top (DJMAX Portable 2 Audio Trinity, 2007)

Toby Fox – Waterfall (Undertale, 2015)

Piotr Adamczyk – The Rebel Path (Cello Version) (Cyberpunk 2077, 2020)

Snoop Dogg feat. Marvin Gaye – Dance Wit Me (True Crime: Streets of LA, 2003)

Laurence Chapman – Before the Fall (Heaven’s Vault, 2019)

Smilegate – Astalgia of Phantasm (Lost Ark, 2022)

Tai Tomisawa – Godskin Apostles (Elden Ring, 2022)

Lorien Testard & Alice Duport-Percier – L’Aurore aux doigts de rose (Project W, 202x)

Lee Jackson – Grabbag (Duke Nukem 3D, 1996/2018)

Masayoshi Soken feat. Jason Charles Miller – Close in the Distance (Final Fantasy XIV, 2022)

Henry Jackman – Epilogue (Uncharted 4: A Thief’s End, 2016)

Ben Prunty – The Wasteland (Into the Breach, 2018)

Motoi Sakuraba – Battle! [Isaac] (Golden Sun, 2001)

Laryssa Okada – Raymarching (Manifold Garden, 2020)

Darren Korb – God of the Dead (Hades, 2020)



Photo : Manifold Garden (2019)