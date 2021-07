Amplitudes : Musiques de jeux vidéo – Comeback estival // 22.07.21

Surprise, Amplitudes revient exceptionnellement sur les ondes entre deux saisons, profitant d’une relative trêve estivale des mesures sanitaires pour vous offrir un de ses autres fils rouges manqués cette année. Session détente donc, avec ce troisième épisode sur les musiques de jeux vidéo, en présence du super-groupe temporaire qui a déjà défouraillé sévèrement sur le sujet en 2019 et en 2020. On ne réduit toujours pas la voilure, bien au contraire, surtout que plein de belles choses continuent de sortir dans le genre.

Bonne écoute.

Tracklist :

Jonathan Coulton & Ellen McLain – Still Alive (Portal, 2007)

Guillaume David – Noosphere (Warhammer 40,000: Mechanicus, 2018)

Simon Chylinski – Seamoth (Subnautica, 2014)

Jason Hayes – Seasons of War (World of Warcraft, 2004)

Skrillex feat. Damian « Jr. Gong » Marley – Make It Bun Dem (Far Cry 3, 2012)

Steve Melin – PvP Battle (Monster Sanctuary, 2019)

XTC – Misty Cold Remix (Music 2000, 2000)

Baiyon – Schatten Im Licht (PixelJunk Eden 2, 2020)

Makeup and Vanity Set – March (Brigador, 2016)

Ludvig Forssell & Jenny Plant – BB’s Theme (Death Stranding, 2019)

Joel Eriksson – Vehicle IV (Battlefield 1942, 2002)

Woody Jackson – Train Heist (Red Dead Redemption 2, 2018)

Utada Hikaru – Passion (Kingdom Hearts II, 2005)

Mala – Ghost (Grand Theft Auto V, 2013)

Passarella Death Squad – Just Like Sleep (Hellblade: Senua’s Sacrifice, 2014)

Photo : Portal 2 (2011)