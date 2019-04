Amplitudes : Musiques de jeux vidéo // 11.04.19

L’année dernière, trois résidents ont mis le 7ème art à l’honneur. L’absent de cette émission a cette fois pris tout seul les commandes d’une tranche consacrée aux musiques de jeux vidéo, bien entouré de partenaires de crime prêts à donner leurs avis convergents ou divergents sur les sons choisis. Des thèmes indélébiles du monde vidéoludique à des extraits plus obscurs, du Japon féodal en cell-shading à la lune de Phobos envahie par des monstres de l’Enfer, du metal brutal aux orchestrations grandioses, la seule constante de cette lettre d’amour éclectique au dixième art est l’envie de vous faire écouter ce medium tel que vous ne l’avez probablement jamais entendu.

Bonne écoute.

Tracklist :

Nobuo Uematsu – Liberi Fatali (Final Fantasy VIII, 1999)

Tadashi Ikegami – Fountain of Dreams (Super Smash Bros. Melee, 2001 // Original : Jun Ishikawa – Gourmet Race, Kirby Super Star, 1996)

Akihiko Narita – The Invading Tyrant ~ Bazelgeuse (Monster Hunter: World, 2018)

Martin O’Donnell & Michael Salvatori – Halo (Halo, 2002)

M.O.O.N. – Hydrogen (Hotline Miami, 2012)

Lifeformed – Pillars of Pepper (Dustforce, 2012)

Ridiculon – As Above – Gymnopédie No.1 (Satie 1888) (The End Is Nigh, 2017)

Andrew Hulshult vs Mick Gordon – At Doom’s Gate vs Rip & Tear (Brutal Doom v20, 2015 // Original : Bobby Prince – At Doom’s Gate, Doom, 1993 vs Doom, 2016)

Nick « Bonkers » Perry – Bloody Mayhem (Reprise de Bloody Tears Hard Rock Version A, Castlevania: Symphony of the Night, 1997)

Kristofer Maddigan – Floral Fury (Cuphead, 2017)

Rei Kondoh – The Sun Rises (Okami, 2006)

Garry Schyman – Through the Docks (Bioshock, 2011)

Kenji Yamamoto – Credits (Metroid Prime, 2002)

Keiichi Okabe – Alien Manifestation (NieR:Automata, 2017)

Kow Otani – A Despair-filled Farewell (Shadow of the Colossus, 2005)

Toru Minegishi – Midna’s Lament (The Legend of Zelda: Twilight Princess, 2006)

Michiel Van Den Bos – Nether Animal (Unreal Tournament, 1999)

Christophe Héral & Billy Martin – Land of Dead World (Rayman Origins, 2011)

Marcin Przybyłowicz – Hunt or Be Hunted (The Witcher 3: Wild Hunt, 2015)

Christopher Larkin – City of Tears (Hollow Knight, 2017)

Shinobu Tana – A Secret Course (Super Mario Sunshine, 2002 // Original : Koji Kondo – Overworld, Super Mario Bros., 1985)

Solar Fields – Benefactor (Mirror’s Edge Catalyst, 2016)