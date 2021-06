Amplimondes : Forêts // 03.06.21

Nous y voilà enfin : la meilleure émission musicale de Radio Campus Paris revient sur les ondes ! Après avoir survécu à la COVID-19, à Sean Connery et à l’absence de biture en terrasse, les équipes de Mappemonde et Amplitudes se réunissent à nouveau pour se la donner au moins une fois en cette saison 2020/2021. Après avoir exploré l’Italie, le Cosmos, le Japon, les Océans et les Déserts, on consacre trois heures aux forêts qui nous ont tant manquées l’année passée. Air pur et bruissements de feuilles dans des enregistrements de terrain de qualité ou brasse coulée dans la facilité d’artistes et titres de morceaux contenant « forest » ou « trees » en leur sein, aucune limite ne sera fixée dans ces retrouvailles où les joutes verbales n’égaleront que l’Amour que chaque équipe porte l’une envers l’autre.

Bonne écoute.

Tracklist :

Eleven Pond – Watching Trees (Bas • Relief, 1986)

The Fear Ratio – Blackboard Jungle (Refuge of a Twisted Soul, 2015)

E+E – Smile (Smile, 2012)

Black Merlin – Seane Falls Womens Kulumba (Kosua, 2018)

V/A – Two Curing Songs and Lullaby (Three Excerpts) (Music of the Tukano and Cuna Peoples of Colombia, 1987)

GAS – Königsforst 8 (Königsforst, 1998)

Nicola Cruz – Colibria (Prender el Alma, 2015)

Emancipator – First Snow (Soon It Will Be Cold Enough, 2006)

DJ Metatron – Bonsai (Loops of Infinity (A Rave Loveletter, 2020)

Swindle – Forest Funk (Long Live the Jazz, 2013)

Pinduca – Pai Xangô (Jambú E Os Míticos Sons Da Amazônia, 2019)

Hiroshi Yoshimura – Feet (Green, 1986)

Chmmr – Media Vision (Media Vision EP, 2016)

Carbon Based Lifeforms – Photosynthesis (World of Sleepers, 2006)

GFOTY – Wood U (Call Him a Doctor, 2016)

Burial – State Forest (Claustro / State Forest, 2019)

Brian Eno – In Dark Trees (Another Green World, 1975)

Bérangère Maximin – Full Jungle (Land of Waves, 2020)

Rainforest Spiritual Enslavement – Flying Fish Ambience (Flying Fish Ambience, 2021)

Photo : intérieur de la pochette du double vinyle de Treeline, par Arnaud Galoppe et Vincent Villuis (2020)