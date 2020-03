Amplimondes : Déserts // 12.03.20

Entre une période de grève prolongée des transports et le confinement de la population française qui risque de finir zombifiée par le COVID-19, Amplitudes et Mappemonde ont malgré tout réussi à se réunir pour la cinquième fois afin de reformer la dream team des émissions musicales de Radio Campus Paris.

Après avoir successivement exploré sous de nombreuses facettes l’Italie, le Cosmos, le Japon et les Océans, Amplimondes a cette fois-ci investi les Déserts et les musiques qui les évoquent, que ce soit de près ou de (souvent) loin. Morceaux inévitables ou improbables, justifications plus ou moins discutables, échanges sérieux ou capillotractés, mais surtout beaucoup d’Amour qui coule à flots pour contrer l’aridité de cette émission. Et même quelques conseils d’intérêt général pour rester hydraté ou endiguer l’épidémie qui nous frappe.

Bonne écoute.

Tracklist :

Tinariwen – Imidiwan Ma Tennam

Iannis Xenakis – Persepolis #6

Tom Holkenborg – Storm Is Coming

Land of Kush – Recuerdo

Steve Roach & Kevin Braheny – Desert Walkabout

Terrence Dixon – Horizon

AQXDM – Aegis

Mahmoud Ahmed – Ere Mela Mela

Papito ft. Iba One – Yereyira

Brigitte Fontaine & Areski Belkacem – Le Repas des dromadaires

Solar Fields – Dust

Kekra – John Wayne

Brian Eno – Prophecy Theme

Stéphane Picq & Philip Ulrich – Intro

Keiichi Okabe – Memories of Dust

Biosphere – Poa Alpina

Mogano – Retama

Sun Araw – Beat Cop

Darude – Sandstorm

Nico – Mutterlein

Nomads – Yakalelo

Telefon Tel Aviv – Lotus Above Water

Rudy Adrian – Saguaro Silhouette

13 Block – Sablier

Muslimgauze – Every Grain of Palestinian Sand