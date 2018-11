Le Japon, terre de contrastes. Pour ce troisième volet de l’épique fusion entre Amplitudes et Mappemonde, on s’intéresse au pays du soleil levant. Après avoir planché sur l’Italie et le Cosmos, la congrégation des plus fins connaisseurs de Radio Campus Paris se réunira pendant trois heures pour répondre à la question que personne ne se pose :

Pour ou contre : la musique japonaise ?

jeudi 22 novembre

de 21h à minuit

en exclusivité sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Image : « Le Fuji par temps clair » d’un mec appelé Hokusai