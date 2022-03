16 Urbex in the city

Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de L’Happy Hour Scientifique !

Notre belle bande d’arsouille est vraiment ravie de vous retrouver pour discuter lieux abandonnés, aventures insolites et adrénaline. Vous l’aurez compris, on va parler exploration urbaine, on va parler Urbex. Alors si pour vous c’est une pratique de personnes cools et stylées dans les séries, ou d’adolescents prépubères et rebelles, voire de bobos aventureux en quête de frissons, félicitations, comme moi, vous avez plein de choses à apprendre ! Et pour ça, nous avons le plaisir d’accueillir Aude Le Gallou autour notre belle tablée.

Bonne écoute ! Musiques Oxmo Puccino – Pam Pa Nam

The Kinks – Village Green Animation Sybille Buloup Réalisation Joachim Taieb Chroniques et reportage Marion Barbé, Tiphaine Claveau, Ewen Jaffre, Pierre-Yves Lerayer, Joachim Taieb

Crédit photo : Tiphaine Claveau