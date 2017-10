LA MATINALE – COCHONNERIES & VICTOR H. // 02.10

Guillaume Coudray, auteur de l’ouvrage Cochonneries, est venu nous parler du business de la charcuterie et de ses liens avec l’industrie de la chimie. Nos cochonailles préférées contiennent souvent des nitrates et nitrites qui en réagissant aux molécules de la viande, donnent naissance à des molécules cancérigènes. Raison pour laquelle, en 2015, l’OMS a classé la charcuterie en tant qu’agent cancérigène certain. En France, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation a recommandé une consommation maximale de 25 grammes de charcuterie par jour, soit… à peine une demie-knacki. Or, il est possible de fabriquer du jambon sans nitrate, en respectant certaines règles d’hygiène. Guillaume Coudray incite les consommateurs à s’orienter vers des producteurs qui appliquent ces procédés de fabrication.

« Ce nitritage systématique contribue à un système qui marche à l’envers, où le seul critère c’est le prix. Or, il faut que ce soit la qualité. » Guillaume Coudray, Cochonneries. Comment la charcuterie est devenue un poison, Editions La Découverte, 2017.

Au théâtre de la Loge, on joue dès le 3 octobre le spectacle « Un soir chez Victor H ». « Un spectacle déambulatoire » que sont venus nous présenter la metteuse en scène Lucie Berelowitsch et les comédiens Claire Bluteau et Thibault Lacroix, de la compagnie « Les Trois Sentiers ». La pièce raconte les séances de spiritisme animées par Victor Hugo dans sa maison sur l’île de Jersey. Un spectacle très documenté à l’aide des notes prises par Victor Hugo et sa famille, et qui révèle certaines facettes méconnues du génial poète.

« Je cerne un Louis de Funès dans Victor Hugo », Thibault Lacroix, interprète de l’écrivain. »

Pendant cette Matinale, Lucas nous a refait vivre sa journée « Paris sans voiture », qui a eu lieu dimanche 1er octobre à Paris. Malgré un règlement un peu flou sur les dérogations, la plupart des Parisiens ont joué le jeu. Passants et cyclistes étaient pour la plupart ravis de pouvoir flâner en respirant un air moins pollué… Pour finir, Pitoum disserte et déprime sur l’air du temps.

