37°2 / Georges, la vie au fil de l’eau / 31.01.17

Cette semaine, Trente-sept-deux s’est invité chez Georges, 94 ans, à l’heure du thé. Dans son salon, au milieu des photographies familiales et des peintures accrochées au mur, il s’est raconté.

Vous ne l’entendrez pas évoquer l’histoire de son père, caporal d’ordinaire dans les tranchées de la guerre de 14, ni celles de son frère Gaston ou de son grand-père Hippolyte, artiste peintre. Vous ne l’entendrez pas non plus raconter des souvenirs d’enfance sur le vélo de son père, mais vous l’entendrez en raconter d’autres. Vous l’entendrez parler de sa passion pour les bateaux et les voyages, de l’entreprise qu’il a fondée, et surtout de son amour inconditionnel pour sa femme Suzanne, avec qui il a passé 75 ans, décédée il y a moins d’un an.

Un portrait réalisé par Marine Beccarelli, avec la complicité de Thibault, l’un des petits-enfants de Georges.