Le vrai du faux à Bordeaux, vignoble controversé. A juste titre ?

Ce vendredi 24 novembre, en direct, à 20h, Les Coudes sur la Table s’intéresse à l’une des plus grandes, l’une des plus prestigieuses et l’une des plus controversées régions viticoles de France : le Bordelais. Alors, que le « Bordeaux Bashing », qui remonte à l’excellent Mondovino de Jonathan Nossiter est toujours de rigueur à Paris et ailleurs — notamment chez les jeunes amateurs de vins, qui plus est chez les défenseurs des vins naturels —, nous nous intéresserons à l’état de la viticulture bordelaise et à son futur.