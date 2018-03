La tuture à papa -Renault 11 // 30.03.18

La tuture à Papa s’intéresse à la Renault 11, modèle compacte des années 80, sans originalité mais qui a plu à de nombreux automobilistes.

Suite à l’échec commercial de la Renault 14, la Régie Renault souhaite concevoir sa prochaine compacte avec l’adhésion des futurs acheteurs. Elle organise des présentations de différents prototypes à des échantillons de consommateurs. Ceux-ci préfèrent des lignes classiques à l’inverse des envies novatrices des stylistes.

Renault va donc faire le choix de la rationalité en suivant l’avis des consommateurs plutôt que de risquer un style trop audacieux.

Version cinq portes de la Renault 9, la Renault 11 sera une auto au design consensuel et classique dont le succès commercial sera assuré, essentiellement en Europe et partiellement en Amérique du Sud, du Nord et en Asie.