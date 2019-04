Tes cliques et tes claques : Julia au Sri Lanka // 29.04

Le Sri Lanka de Julia

Cap sur le Sri Lanka ! Un pays de 22 millions d’habitants qui a tantôt porté le nom de Taprobane, tantôt celui de Ceylan et qui a récemment fait la Une des médias puisqu’une série d’attentats revendiqués par l’organisation “Etat islamique” s’est produite durant le week-end de Pâques dernier, causant plus de 200 morts et 500 blessés. Mais dans « Tes cliques et tes claques », c’est à travers le récit de voyage de Julia que nous découvrons cette île de l’Océan indien située à 31 km du Sud-Est de l’Inde ; ce qui lui vaut justement d’être comparée à la larme du sous-continent indien

Fin mars, Julia et l’une de ses amies ont rendu visite à une copine actuellement en stage au Sri Lanka. Ensemble, elles ont sillonné le Sud du pays, en commençant par le littoral : Unawatuna, Talalla et Galle. Ensuite, elles se sont rendues à Udawalawe pour y faire un safari avant d’emprunter le train (bleu et lent !) jusqu’à Ella, point de départ de nombreuses excursions « nature » comme le Lipton Seat (des plantations de thé) et l’Adam’s Peak situé à 2 243 m d’altitude (l’équivalent de 550 étages !). Elles ont terminé leur séjour à Colombo, sur une demi-journée.

Près de 15 ans après le tsunami de 2004, le tourisme au Sri Lanka redémarre mais la catastrophe naturelle reste un sujet tabou au sein de la population. Depuis, certaines destinations se sont même développées comme de vrais spots de surf pour les touristes et les locaux. D’ailleurs, Julia et ses amies ont surnommé certains surfeurs Sri Lankais les « beach boys » en raison de leur chevelure blonde, oxydée par le sel et la mer.

Au Sri Lanka, Julia a mangé beaucoup de rice & curry, un plat typique traditionnellement couronné d’une grande chips appelée papadam. Elle a aussi goûté aux rottis, mais elle a beaucoup souffert car la nourriture était assez spicy ! En revanche, elle a eu un coup de coeur pour des crêpes au miel et à la coco ! Autrement, elle n’a pas beaucoup aimé le thé servi là-bas mais s’est désaltérée avec de Lion Beer ! Elle a quand même rapporté un peu de thé mais surtout des sarong (ie. des tissus que portent les hommes) en pagaille !

En fin d’émission, on parle de l’héritage des périodes de colonisation portugaise, hollandaise et britannique -avant l’indépendance du pays en 1948– dans l’architecture de la ville de Galle notamment. On évoque aussi la guerre civile entre la majorité cinghalaise bouddhiste et la minorité tamoule hindouiste qui a ravagé le pays de 1983 à 2009, causant 50 000 morts et 1,1 million de personnes déplacées.

Programmation musicale :

Performance de la jeune Aksha Chamudi lors de la saison 9 du télé-crochet “ Little Star” diffusé sur Derana une chaîne de TV sri lankaise de divertissement en langue cinghalaise

« Ella, elle l’a » de France Gall de France Gall