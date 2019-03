Tes cliques et tes claques : Edmée au Mozambique // 04.03

Le Mozambique d’Edmée

Début janvier, Edmée est allée en Afrique australe rendre visite à sa soeur et son copain, récemment installés au Mozambique. Après avoir fait un rapide tour au Swaziland et en Afrique du Sud, ils ont ensuite sillonné le Sud du Mozambique, d’Ouest en Est, en 4×4. Au programme du voyage : la capitale Maputo, le Parc du Limpopo, Xai Xai et les dunes de Novela, et Punta pour un baptême de plongée.

Côté cuisine, on trouve un mélange d’influences africaines, indiennes et portugaises avec des grillades (poisson ou poulet grillé) à base de coco et accompagné de xima (une sorte de polenta). En dessert, Edmée a fait une cure de fruits exotiques en plein mois de janvier, mais elle a aussi goûté à des pasteis de nata et des tartes à la cajou. On trouve en effet beaucoup de noix de cajou grillées au Mozambique (Edmée en profite pour nous décrire un arbre à cajou) ! Et comme au Brésil, la caipirinha est le cocktail national mozambicain.

Le Mozambique a été colonisé par les arabes, puis par les Portugais pendant 5 siècles, avant d’obtenir son indépendance en 1975 et de connaître une terrible guerre civile (1977-1995). Cela explique que ce soit le premier pays lusophone d’Afrique, devant l’Angola, même si 43 langues sont parlées et Edmée s’en est rendue compte dès qu’elle quittait Maputo : tout le monde ne parle pas portugais. En fin d’émission, on parle aussi des disparités entre la capitale (et plus largement, le Sud du pays) et le Nord. Cette fracture se manifeste notamment dans l’urbanisme et les infrastructures de transports. Pour finir, Edmée nous parle de capulana, des tissus qui ressemblent un peu à du wax et qu’elle a rapportés en grande quantité de son voyage !