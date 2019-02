Tes cliques et tes claques : Anne au Guatemala // 04.02

Le Guatemala d’Anne



Lors de son deuxième voyage au Guatemala, Anne s’est rendue à la capitale, Guatemala City, mais aussi à Antigua, ville coloniale anciennement capitale du pays. Elle est également allée au Lac Atitlan, dans le parc national du même nom. Et pour terminer, elle a visité le département de Chiquimula, dans le Sud-Est du pays avec les villages de Jocotan et Concepcion las Minas, et enfin, Rio Dulce, au Nord-Est du pays, au croisement entre le lac Izabal et le fleuve Rio Dulce. Au Guatemala, les sites naturels sont nettement plus touristiques que les villes elles-mêmes.