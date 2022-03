Technologies judiciaires, le procès du futur

« Justice ! » réclame le peuple depuis toujours.

Mais est-ce si simple de rendre un verdict quand l’humain est juge ? Impartialité, vérité, sincérité, ces concepts peuvent-ils s’appliquer avec un être naturellement porté vers l’égoïsme ? La solution se trouve-t-elle dans les innovations et particulièrement l’intelligence artificielle ? Ils ne se font pas les avocats du diable, nos deux invités sont Laurence Dumoulin, chargée de recherche au CNRS et directrice de Pacte, le laboratoire de sciences sociales à Grenoble et ses recherches se concentrent sur la sociologie politique du droit, la justice et l’action publique ; et Jacques Lévy Vehel, directeur de recherches à l’Inria et fondateur de Case Law Analitycs, un outil de quantification d’aléa judiciaire.

Depuis quelque temps, la justice prédictive se développe autour d’outils analysant les probabilités de rejet d’une affaire. Si les professionnels peuvent s’appuyer dessus pour faire leurs recherches, vous ne verrez pas un robot à la barre. La plus grande avancée technologique est pour le moment la vidéoconférence. Le tribunal reste le lieu physique mais les procès deviennent alors accessibles au public ainsi qu’aux personnes impliquées dans la procédure et ne pouvant être présentes.

Une loi de réforme est en cours, le droit en sortira-t-il vainqueur ?

Au programme



[EDITO] Justice et technologie – Jade Adil

[INTERVIEW] Avant le procès, la justice prédictive – Gaspard Delaruelle

[CHRONIQUE] Des nouvelles de la science – Jade Adil

[INTERVIEW] Le procès à distance – Gaspard Delaruelle

[CHRONIQUE] La science de déviation selon Feyerabend – Simon Weil

En savoir plus



Voir aussi



Attachée de production : Joanna BLIN / Réalisation : Gaspard DELARUELLE