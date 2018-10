Studio Articho – 25 – Fanzines en Espagne

TÉLÉCHARGER LE PODCAST

FANZINES EN ESPAGNE

Profitant de la venue de plusieurs dessinateurs espagnoles au Fanzines ! Festival , J’ai décidé d’organisé une émission avec quatres dessinateurs parmi les plus intéressants de cette scène ibérique qui se développe de plus en plus et de mieux en mieux.

Ils évoquent leur travail et leur rapports aux fanzines

Mes invités : Óscar Raña, Cynthia Alfonso, José ja ja ja & Nacho Garcia

Plus dinfo sur le blog de L’Articho sur ce post

Cette émission est l’ultime émission de studio Articho.

Dim. 23 sept. 2018

Émission produite par Yassine

Enregistré à le dim. 20 mai au Fanzines ! Festival

Avec L’aide de Yann

Traduction : Marina Corro & Anna

Musiques

Générique

– Ennio Morricone – Mistico ma non troppo – B.O. le Monachine ( Italie – 1963 – C.A.M )

– Diseño Corbusier – Meta Metalic ( Espagne – 1985 – Auxilio De Cientos

– Dj Ventura » Mr Baker » – Ponga un misil en su vida ( Espagne – 1983 – R.S Edotora )

Titre Bonus

– Ennio Morricone – Al convento – B.O. le Monachine ( Italie – 1963 – C.A.M )

