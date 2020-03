Souad, entre l’Algérie et la France

« Je suis un pont entre l’Algérie et la France »

La vie de Souad est faite d’aller-retours entre les deux rives de la mer méditerrannée. Son parcours, celui de sa famille, sont profondément marqués par les aléas de l’histoire commune de ces deux pays. A la croisée de deux cultures, trois langues et deux monothéismes, cette sociologue franco-algérienne raconte avec fougue l’absurdité des frontières, visibles ou invisibles, géographiques ou symboliques, auxquelles elle n’a cessé de se heurter, sa vie durant. Passionnée d’anthropologie et héritière de la tradition de résistance de la civilisation matriarcale de la région berbère des Aurès, dans l’est de l’Algérie, Souad nous raconte sa vie de femme intellectuelle et célibataire durant la dite « décennie noire » (les années 1990) de l’Algérie. Au fil du récit, des liens se tissent, de ses oncles révolutionnaires du FLN durant la guerre de libération de l’Algérie, au Hirak, le mouvement révolutionnaire algérien qui vient de fêter ses un ans et dont elle entame l’hymne avec fierté ; des femmes « azria », femmes berbères des Aurès libres de disposer de leur corps, à sa fille venue à Marseille pour devenir gynécologue. Autant de ponts qu’elle dessine, entre la France et l’Algérie, entre l’Algérie d’hier et celle d’aujourd’hui, entre la France et l’Afrique : « il faut supprimer les frontières », « il faut des ponts »…

Musiques :

-Markunda Aurès, « Susem »

-Tinariwen, « Kel Tinawen »

Un portrait radiophonique réalisé par Lénaïg Cariou.