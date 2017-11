Requiem Pour Un Twister: À L’Heure du Madison // 12.11.17

27ème émission Requiem Pour Un Twister ce soir Dimanche 12 novembre 2017 à 22 heures dans le cadre des résidences labels. Préparez vous à un voyage dans le temps d’une heure entre 1956 et 1969 avec pas mal de disques chinés ces dernières semaines dans les échoppes parisiennes et le net.

Ray Bryant, pianiste américain de jazz émérite (en photo principale), aura l’honneur de démarre notre périple avec son classique The Madison Time, tube de 1962 qui contribue à lancer la mode de la danse Madison, l’une des nombreuses Fad Dances (wikipedia) des années soixante au coté des Twist, Boogaloo, Watusi, Hully Gully, Mashed Potatoes…À l’inverse de nombre d’entre elles, le Madison est devenu un classique que vous pouvez retrouver à tous les mariages de France et Navarre, généralement accompagné d’un remix médiocre de la superbe Last Night des Mar-Kays. Autre danse éphémère à avoir émergé des années soixante (mais à y être restée): Le Climb. Le morceau original écrit par Leiber & Stoller pour The Coasters (youtube) a été repris au moins deux fois en France: par Eddy Louiss (croisé dans cette émission il y a un an avec les Double Six) et Jacques Hendrix dont nous aurons l’occasion de découvrir l’excellente interprétation.

Dans cette émission il sera aussi questions de standards de la musique pop. Si la pratique du standard est avant tout un terme issu du jazz, certains morceaux de pop ou de variété peuvent se targuer d’avoir connu une trajectoire similaire. Pensons à The More I See You, Call Me et Sway. La première enregistrée en 1945 connaît un succès immense en 1966 quand Chris Montez la reprend dans une version easy listening, faisant à son tour éclore de nombreuses autres reprises parmi lesquelles celle humoristique des Bretell’s (un groupe signé sur Rigolo, le label d’Henri Salvador que nous croiserons aussi avec l’un des premiers Rock & Roll français sous le nom d’Henry Cording ) avec La Neige La Glace. Chris Montez sera aussi de la partie avec son excellente interprétation de Call Me un classique de Tony Hatch popularisé par Petula Clark. Le chanteur chicano a eu une trajectoire étonnante: fort d’un énorme tube en 1962 avec Let’s Dance (youtube) il se réinvente en crooner en signant avec A&M, label très populaire des années soixante qui fit aussi beaucoup pour la carrière de Sergio Mendes & Brasil 66 (dont on découvrira la suave Constant Rain ). Autre standard à avoir été repris de multiple fois: Sway, écrite en 1953 par Luis Demetrio elle a été popularisé aux USA par Dean Martin en 1956. Nous entendrons une très bonne version par l’idole des jeunes Bobby Rydell.

Enfin finissons cette présentation de la 27ème émissions en rendant hommage aux hommes et femmes de l’ombre à avoir œuvrer pour définir la musique pop telle que nous la connaissons et chérissons: les songwritters. Parmi les duo les plus célèbres figurent en bonne place le couple Gerry Goffin (textes) & Carole King (musique) auteurs de classiques comme Goin’ Back (par The Byrds par exemple), Pleasant Valley Sunday (The Monkees), Don’t Bring Me Down (The Animals), Will You Still Love Me Tomorrow (The Shirelles) ou encore The Locomotion (entendue ici même). Nous les retrouverons avec la superbe One Fine Day pour The Chiffons leur second tube avec fine dans le titre après He’s so Fine (diffusé dans l’émission 19). Autre songwritter et musicien de l’ombre: Bob Gaudio. Nous le retrouverons avec les Royal Teens et leur classique Short Shorts. Si son nom est peu connu vous connaissez certainement certaines de ses compositions souvent en partenariat avec Bob Crewe (dont il faut aussi souligner l’immense apport), pour les Four Seasons notamment Beggin (youtube) ou Can’t Take My Eyes off You (youtube). Mentionnons aussi, les superbes compositions du duo Teddy Randazzo et Bobby Weinstein (Hurt so Bad) notamment pour Little Anthony and the Imperials, on aura ainsi l’honneur de pouvoir entendre la sublime Goin’ Out of My Head (aussi reprise par…Sergio Mendes!). Bonne écoute !