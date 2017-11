Requiem Pour Un Twister: l’odeur de la folie // 23.08.16

En ce 23 août, Requiem Pour Un Twister vous promet un tour du monde d’une heure pendant laquelle se croiseront des New-yorkais férus de musique latine, l’international psychédélique (jusqu’au Pérou!), les pionniers du garage revival mais aussi quelques figures de la musique électronique et de la synth-pop…

Notre voyage démarre quelque part dans la Big Apple à la conclusion des années soixante, des musiciens fusionnent les rythmes de la musique traditionnelle cubaine à la soul américaine donnant naissance au Boogaloo puis à la Salsa… Parmi eux nous découvrirons Tito Puente (auteur du tube Oye Como Va? ), Mongo Santamaria (en photo) et Ray Barretto. Si Santana est absent, le guitariste adepte de la fusion entre psychédélisme et musique latine a certainement influencé les Péruviens de Los Destellos une formation de Cumbia Peruana, un genre qui marrie les guitares électriques acides aux cadences traditionnelles. De substances pour décupler la perception, il sera aussi question à travers la reprise de Smell of Incence (l’odeur de l’encens – plus hippy que ça comme titre tu meurs) par le groupe texan Southwest F.O.B. auteur d’un unique album en 1968.

Nous poursuivrons le trip en nous délectant d’un des rares morceaux groovy de Jean Ferrat mais aussi en évoquant l’incroyable Pejzaz Miasta des vétérans polonais Czeworne Gitary: un peu comme si les Chats Sauvages s’étaient mis à Hendrix ! Nous ferons aussi un crochet par Los Angeles à la rencontre des Droogs peut-être le premier groupe garage revival de l’histoire, avant même les Crawdaddys ! Restons dans la cité des anges en compagnie d’Ananda Shankar le neveu de Ravi et lui même excellent joueur de sitar qu’il agrémente de synthétiseurs délirants… Autre adepte de l’électronique et des modulaires Les Yper-Sound de Pierre Henry et Michel Colombier. Ainsi en fin d’émission aurons l’opportunité de glisser vers la pop synthétique de Orchestral Manœuvre In The Dark et des allemands Trio pour leur tube Da Da Da qui a tout d’une ode au Casio VL-Tone ! Enfin nous conclurons ce fabuleux voyage sur une note Shoegaze via deux représentants actuels les Espagnols de Triàngulo de Amor Bizarro et les Français de Venera 4.

Nous nous évaderons en écoutant:

Mongo Santamaria – Cloud Nine [45 tours, Columbia, 1969]

Tito Puente – Hit de Bongo [45 tours extrait de la compilation Explosivos, Vampi-soul, 1970/2005]

Ray Barretto – New York Soul [45 tours, DiscJockey, 1970]

Los Destellos – Onsta la Yerbita [compilation Back To Peru Vol 2, Vampi-soul, 1971/2009]

Southwest FOB – Smell of Incence [45 tours, Stax, 1968]

Dynastie Crisis – Faust 72 [45 tours, Pathé, 1972]

Droogs – set my love on you [compilation Anthology, Music Maniac, 1974/1987]

Czerwone Gitary – Pejzaz Miasta [compilation Strange Weekend, Polskie Nagrania Muzia, 1972/2013]

Jean Ferrat – Intox [45 tours, Barclay, 1969]

Ananda Shankar – Jumpin’ Jack Flash [45 tours, Reprise, 1970]

Les Yper Sound – Too Fortiche [45 tours, Fontana, 1967]

OMD – Electricity [45 tours, DinDisc, 1980]

Paul McCartney – Temporary Secretary [LP McCartney II, Parlophone, 1980]

Trio – da da da (version allemande) [45 tours, Phonogram, 1982]

Tina et les Fairlanes – un été sur la plage [45 tours, Fabien Garage, 1984]

Venera 4 – seabed terror [45 tours, Requiem Pour Un Twister, 2013]

Triàngulo de Amor Bizarro – de la monarquìa a la criptocracia [LP Año Santo, Mushroom Pillow, 2010]